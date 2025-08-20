На Вінниччині колишній начальник ДСНС експлуатував співробітників на власних будівництвах: деталі

Підозра співробітникові ДСНС / © Державне бюро розслідувань

Реклама

На Вінниччині викрили ексначальника ГУ ДСНС області, який змушував підлеглих безоплатно працювати на його особистих будівництвах і ремонтах. Йому оголосили про підозру.

Про це повідомило ДБР.

Деталі злочину

За даними слідства, від червня 2024-го до березня 2025 року він експлуатував 5 співробітників рятувальної служби з метою будівництва та ремонту об’єктів нерухомості у Вінницькій і Харківській областях. Людей змушували працювати як у робочий, так і в позаробочий час. Їхнім завданням було зведення будинків чиновника та проведення ремонтних робіт. Посадовець використовував підлеглих як безоплатну робочу силу щонайменше на 4 об’єктах.

Реклама

Що відомо про діяльність підозрюваного:

очолював обласне управління понад 15 років;

від весни 2025 року перебуває на пенсії;

заразі обіймає посаду керівника комунального підприємства у Вінниці.

Правоохоронці обшукали житло і колишнє місце роботи підозрюваного. Вдалося виявити: документи на право власності, медичні довідки про інвалідність, 10 тисяч євро, мобільний телефон, сервер відеоспостереження та цифрові носії інформації.

“Ексчиновникові повідомлено про підозру у вербуванні людей з метою експлуатації, вчиненому з використанням службового становища щодо кількох осіб (ч. 2 ст. 149 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — йдеться у повідомленні.

Наразі фігурант перебуває під вартою строком на 60 днів. Визначена альтернатива внесення застави в сумі 2,49 млн грн.

Реклама

Також у межах розслідування встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетні до злочинної схеми.

Раніше директорові комунального підприємства “Плесо” було повідомлено про підозру в розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах і службовому підробленні, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Так, 17 грудня 2021 року з підставним підрядником уклали договір на роботи на п’яти пляжах, зокрема на островах Труханів і Венеційський. Уже за кілька днів були підписані додаткові угоди та акт виконаних робіт, а 30 грудня кошти переказані підрядникові, хоча фактичні роботи не виконувалися.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та повідомлення про підозру підрядникові.