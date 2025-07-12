На Вінниччині немовля загинуло в жахливій ДТП: фото

Автомобіль КІА потрапив у смертельну ДТП на Вінничині / © Національна поліція Вінницької області

Реклама

На Вінниччині сталася смертельна ДТП, в якій загинула 59-річна жінка та півторамісячна дівчинка. Автомобіль KIA злетів із дороги та врізався в дерево.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Вінницькій області, опублікувавши фото з місця аварії.

Аварія сталася 12 липня між селом Кислицьке та селищем Вапнярка Тульчинського району.

Реклама

За попередньою інформацією, 58-річний водій не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини.

© Національна поліція Вінницької області

Окрім двох загиблих, ще троє людей постраждали — водія, 37-річну жінку та 6-річного хлопчика з травмами доставленено до лікарні.

Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

© Національна поліція Вінницької області

Обставини аварії з'ясовуються. Розслідування триває.

Реклама

Нагадаємо, раніше на Київщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій трагічно загинув 9-річний хлопчик.