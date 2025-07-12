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На Вінниччині немовля загинуло в жахливій ДТП: фото
58-річний водій не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини.
На Вінниччині сталася смертельна ДТП, в якій загинула 59-річна жінка та півторамісячна дівчинка. Автомобіль KIA злетів із дороги та врізався в дерево.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Вінницькій області, опублікувавши фото з місця аварії.
Аварія сталася 12 липня між селом Кислицьке та селищем Вапнярка Тульчинського району.
За попередньою інформацією, 58-річний водій не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини.
Окрім двох загиблих, ще троє людей постраждали — водія, 37-річну жінку та 6-річного хлопчика з травмами доставленено до лікарні.
Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Обставини аварії з'ясовуються. Розслідування триває.
Нагадаємо, раніше на Київщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій трагічно загинув 9-річний хлопчик.