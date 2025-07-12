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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Вінниччині немовля загинуло в жахливій ДТП: фото

58-річний водій не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ДТП на Вінничині

Автомобіль КІА потрапив у смертельну ДТП на Вінничині / © Національна поліція Вінницької області

На Вінниччині сталася смертельна ДТП, в якій загинула 59-річна жінка та півторамісячна дівчинка. Автомобіль KIA злетів із дороги та врізався в дерево.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Вінницькій області, опублікувавши фото з місця аварії.

Аварія сталася 12 липня між селом Кислицьке та селищем Вапнярка Тульчинського району.

За попередньою інформацією, 58-річний водій не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини.

/ © Національна поліція Вінницької області

© Національна поліція Вінницької області

Окрім двох загиблих, ще троє людей постраждали — водія, 37-річну жінку та 6-річного хлопчика з травмами доставленено до лікарні.

Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

/ © Національна поліція Вінницької області

© Національна поліція Вінницької області

Обставини аварії з'ясовуються. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Київщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій трагічно загинув 9-річний хлопчик.

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