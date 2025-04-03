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На Вінниччині невідомі стріляли в жінку під час вигулу собаки: чим все закінчилось
Наразі ведеться розслідування, щоб з’ясувати всі обставини події.
У Вінницькій області невідомі відкрили вогонь по жінці та її собаці. Інцидент стався 30 березня близько 01:00 у Могилів-Подільському районі.
Про це повідомили у поліції Вінниччини.
За даними правоохоронців, жінка вигулювала собаку поблизу Дністра, коли натрапила на двох невідомих чоловіків. Тварина кинулася на незнайомців, після чого вони відкрили стрілянину, ймовірно, з пістолета Флобера.
"Внаслідок стрілянини жінка та її собака зазнали ушкоджень. Постраждала не потребувала госпіталізації, а нападники зникли до прибуття поліції", — йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють особи зловмисників та місце їхнього перебування.
Нагадаємо, 1 квітня біля села Перехрестя на Закарпатті під пасажирський потяг потрапив підліток. Слідчі з’ясовують, що змусило хлопця кинутися на колію.