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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Вінниччині невідомі стріляли в жінку під час вигулу собаки: чим все закінчилось

Наразі ведеться розслідування, щоб з’ясувати всі обставини події.

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Поліція Вінниччини розшукує двох чоловіків, які стріляли у жінку та її собаку біля Дністра

Поліція Вінниччини розшукує двох чоловіків, які стріляли у жінку та її собаку біля Дністра / © Freepik

У Вінницькій області невідомі відкрили вогонь по жінці та її собаці. Інцидент стався 30 березня близько 01:00 у Могилів-Подільському районі.

Про це повідомили у поліції Вінниччини.

За даними правоохоронців, жінка вигулювала собаку поблизу Дністра, коли натрапила на двох невідомих чоловіків. Тварина кинулася на незнайомців, після чого вони відкрили стрілянину, ймовірно, з пістолета Флобера.

"Внаслідок стрілянини жінка та її собака зазнали ушкоджень. Постраждала не потребувала госпіталізації, а нападники зникли до прибуття поліції", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють особи зловмисників та місце їхнього перебування.

Нагадаємо, 1 квітня біля села Перехрестя на Закарпатті під пасажирський потяг потрапив підліток. Слідчі з’ясовують, що змусило хлопця кинутися на колію.

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