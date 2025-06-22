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На Вінниччині під час похорону бійця чоловік загорнувся у триколор РФ (фото)
На Вінниччині під час похорону бійця чоловік влаштував цинічну провокацію з ворожим прапором.
На Вінниччині під час похорону українського захисника чоловік вчинив провокацію: вийшов на подвір’я, обгорнувшись російським триколором.
Про це передають місцевий Telegram-канал «Реальна Вінниця» і поліція Вінницької області.
Інцидент стався сьогодні, 22 червня, в с. Юзвин Вінницького району.
«Чоловік вийшов на подвір’я, обгорнувшись російським прапором. Усе це неподобство відбулось під час прощання села з загиблим Героєм», — йдеться в повідомленні Telegram-каналу.
У поліції уточнили, що провокатора помітив місцевий мешканець, котрий розкладав квіти перед початком поховальних заходів полеглого військовослужбовця громадою села.
«Нині особа громадянина встановлена, він затриманий. З 29-річним правопорушником працюють поліцейські, вилучаються речові докази. Опісля буде надана правова кваліфікація його діям», — зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, що на Черкащині викрили ідейного "крота" РФ, який наводив російські ракети на свою військову частину, де проходив службу.