На Вінниччині під час похорону бійця чоловік загорнувся у триколор РФ (фото)

Цинічна провокація на Вінничині

Реклама

На Вінниччині під час похорону українського захисника чоловік вчинив провокацію: вийшов на подвір’я, обгорнувшись російським триколором.

Про це передають місцевий Telegram-канал «Реальна Вінниця» і поліція Вінницької області.

Інцидент стався сьогодні, 22 червня, в с. Юзвин Вінницького району.

Реклама

«Чоловік вийшов на подвір’я, обгорнувшись російським прапором. Усе це неподобство відбулось під час прощання села з загиблим Героєм», — йдеться в повідомленні Telegram-каналу.

У поліції уточнили, що провокатора помітив місцевий мешканець, котрий розкладав квіти перед початком поховальних заходів полеглого військовослужбовця громадою села.

«Нині особа громадянина встановлена, він затриманий. З 29-річним правопорушником працюють поліцейські, вилучаються речові докази. Опісля буде надана правова кваліфікація його діям», — зазначили правоохоронці.

© Національна поліція Вінницької області

Затримання провокатора / © Національна поліція Вінницької області

Нагадаємо, що на Черкащині викрили ідейного "крота" РФ, який наводив російські ракети на свою військову частину, де проходив службу.

Реклама