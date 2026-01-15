На Вінниччині помітили стадо зубрів: кадри вражають

Зубр / Ілюстративне фото

З’явилися кадри, на яких зображене стадо зубрів. Подія трапилася на Вінниччині.

Кадри потрапили до Мережі.

Користувач zhenya_go_live, який оприлюднив відео у TikTok, іронічно підписав його: «Я не планував лізти на дерево…але».

Як відомо, зубр занесений до Червоної книги України та Червоної книги МСОП. Тварина має статус «зниклої у природі» через браконьєрство та полювання.

Раніше червонокнижників помітили на Житомирщині.

Так, двоє зубрів крокували біля села Червоні Хатки Романівської громади на Житомирщині. Місцеві жителі помітили, що тварини вільно пересувалися селом, підходили до подвір’їв і навіть паслися на присадибних ділянках. Інформація швидко розійшлася соцмережами, викликавши занепокоєння щодо безпеки людей та можливого браконьєрства.