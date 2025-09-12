На Вінниччині прощаються зі школярами, у вбивстві яких підозрюють вчителя: фото

Похорони вбитих школярів на Вінниччині. / © Суспільне

Сьогодні, 12 вересня, у селі Копистирин Вінницької області прощаються із вбитими школярами - 10-класником Миколою Біликом та 11-класником Владиславом Бевзою. У вбивстві підлітків підозрюють колишнього вчителя одного з юнаків.

Про це повідомляють "Громадське" та "Суспільне".

На прощанні із загиблими зібралися рідні, місцеві жителі, учителі та однокласники. Спершу з Миколою і Владиславом прощалися біля їхніх осель. Пізніше колони обʼєдналися та попрямували до церкви. Підлітків поховають на Копистиринському кладовищі №1.

За словами однокласниці Владислава, хлопця виховувала бабуся, бо мама перебувала за кордоном, батька не було. Класна керівниця Миколи Галина Калінчук розповіла, що у нього залишилися батьки, а також старший та молодший брати.

На Вінниччині прощаються із вбитими підлітками Владом Бевзом і Миколою Біликом. / © Громадське

На прощання зі школярами зібралися десятки людей, серед них односельці та школярі. / © Громадське

На Вінниччині прощаються із вбитими підлітками Владом Бевзом і Миколою Біликом. / © Суспільне

Нагадаємо, 10 вересня у місті Шаргород вбили двох школярів - учнів 10 та 11 класів. Поліція підозрює колишнього 23-річного вчителя. Він напав на підлітків дорогою до навчального закладу. Чоловік завдав їм колото-різаних поранень в ділянку шиї. Діти померли під час надання невідкладної допомоги.

У Вінниці суд відправив під варту на 60 діб без права застави підозрюваного Олексія Пономарьова. Серед основних версій слідство розглядає ймовірний конфлікт між ексвикладачем та одним із потерпілих. Зловмисникові загрожує довічне ув’язнення. Він свою провину не визнає у повному обсязі.

