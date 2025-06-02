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На Вінниччині шахрай викрав майже мільйон гривень у матері загиблого воїна (фото)
Кіберполіція затримала зловмисника, який обікрав родину полеглого героя.
Кіберполіція затримала мешканця Вінниці, який заволодів майже мільйоном гривень, що були виплачені державою матері військовослужбовця, загиблого на війні.
Про це повідомили у Кіберполіції України.
Зловмисники представились працівниками служби безпеки банку та, застосувавши методи соціальної інженерії, виманили у жінки доступ до її онлайн-банкінгу. Отримавши повний контроль над рахунком, шахраї вивели кошти.
Організатором злочину виявився 38-річний уродженець Челябінська, громадянин України, який мешкає у Вінниці. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за подібні правопорушення.
За викрадені гроші чоловік купував техніку — зокрема, 18 смартфонів iPhone, які згодом продавав. Частину коштів вивів через фінансову компанію, пов’язану з поштовим оператором.
Під час спільної операції кіберполіцейських, слідчих та оперативників карного розшуку зловмисника затримали. Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах).
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших причетних до злочинної схеми осіб.
Нагадаємо, в Україні викрили нову схему шахрайства на дорогах, ціллю стали військові.