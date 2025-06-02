На Вінниччині шахрай викрав майже мільйон гривень у матері загиблого воїна (фото)

Обшук

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Кіберполіція затримала мешканця Вінниці, який заволодів майже мільйоном гривень, що були виплачені державою матері військовослужбовця, загиблого на війні.

Про це повідомили у Кіберполіції України.

Зловмисники представились працівниками служби безпеки банку та, застосувавши методи соціальної інженерії, виманили у жінки доступ до її онлайн-банкінгу. Отримавши повний контроль над рахунком, шахраї вивели кошти.

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Організатором злочину виявився 38-річний уродженець Челябінська, громадянин України, який мешкає у Вінниці. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за подібні правопорушення.

За викрадені гроші чоловік купував техніку — зокрема, 18 смартфонів iPhone, які згодом продавав. Частину коштів вивів через фінансову компанію, пов’язану з поштовим оператором.

Під час спільної операції кіберполіцейських, слідчих та оперативників карного розшуку зловмисника затримали. Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах).

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших причетних до злочинної схеми осіб.

Нагадаємо, в Україні викрили нову схему шахрайства на дорогах, ціллю стали військові.