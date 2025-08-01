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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Вінниччині сталася залізнична аварія: що відомо про наслідки

На залізничній станції Жмеринка сталася аварія — вагон електропоїзда та секція електровоза зійшли з рейок.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Потяг

Потяг

У п’ятницю, 1 серпня, у Вінницькій області на залізничній станції Жмеринка сталася аварія — з рейок зійшли один вагон електропоїзда та секція електровоза, який рухався назустріч.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

За попередніми даними, унаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місце події вже виїхала комісія з розслідування аварії.

«Укрзалізниця» повідомила, що подія не вплинула на графік руху пасажирських поїздів. Актуальну інформацію про можливі затримки можна перевірити на сайті «Укрзалізниці».

Нагадаємо, в Сумах внаслідок російського удару безпілотниками пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків — Ужгород

Раніше в «Укрзалізниці» повідомили про рекордний попит на пасажирські перевезення влітку — він значно перевищує наявні технічні можливості компанії. За їхніми даними, заповненість поїздів на більшості напрямків становить 95–100%, а популярні маршрути мають попит у кілька разів вищий, ніж у міжсезоння.

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