На Вінниччині СЗЧівець сокирою відбивався від ВСП, яка приїхала його затримати - деталі

На Вінниччині затримали військового в СЗЧ, який із сокирою напав на ВСП

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На Вінниччині затримали військовослужбовця, який перебував у розшуку за самовільне залишення частини (СЗЧ). Під час затримання чоловік разом із невідомими спільниками потрощив службове авто, схопився за сокиру та травмував двох представників Військової служби правопорядку (ВСП).

Про це повідомляє пресслужба ВСП.

Перевірка документів, що переросла у масову бійку

Інцидент стався 8 липня в приватному секторі одного з населених пунктів області. Група розшуку Вінницького зонального відділу ВСП зупинила чоловіка для перевірки документів у рамках пошуку військових, які вчинили СЗЧ.

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Під час спілкування військовослужбовець почав поводитися агресивно, відмовився виконувати законні вимоги та спровокував бійку. Невдовзі до конфлікту долучилися ще троє наразі невстановлених осіб — вони почали трощити та нівечити службовий автомобіль ВСП.

Штурм із сокирою та залучення спецпідрозділу «Скорпіон»

Для вгамування чоловіків довелося викликати відділення швидкого реагування «Скорпіон».

На момент прибуття спецпризначенців ситуація загострилася: розшукуваний військовий заволодів сокирою, яку знайшов на прилеглій території, та чинив активний опір. Нападник устиг завдати тілесних ушкоджень двом представникам групи розшуку ВСП.

Бійці спецпідрозділу оперативно затримали зловмисника та доставили його до районного відділу Нацполіції.

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Наслідки атаки та кримінальні справи

Внаслідок нападу двоє військовослужбовців ВСП отримали травми. Після надання невідкладної медичної допомоги їхній стан оцінюють як задовільний, проте один із потерпілих наразі перебуває на стаціонарному лікуванні.

Під час перевірки правоохоронці підтвердили, що затриманий дійсно офіційно перебував у розшуку за фактом СЗЧ. Сам фігурант відмовився надавати будь-які пояснення щодо своїх дій.

Чоловіка затримано. Слідчі поліції вже внесли відомості до ЄРДР за трьома епізодами кримінальних правопорушень за ст. 345 Кримінального кодексу України:

Заподіяння тілесних ушкоджень військовослужбовцям ВСП під час виконання службових обов’язків;

Погроза вбивством;

Умисне пошкодження службового автомобіля.

Досудове розслідування триває. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання для нього запобіжного заходу. Осіб, які допомагали фігуранту трощити авто ВСП, встановлюють.

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Нагадаємо, вчора, 8 липня, у Львові на Сихові між військовослужбовцями ТЦК та СП і цивільними сталася жорстка сутичка. Влада та військові жорстко відреагували на конфлікт.

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