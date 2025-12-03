ТСН у соціальних мережах

На Вінниччині таксист перевозив ухилянтів до кордону: скільки коштувала мандрівка

На Вінниччині спіймали таксиста-координатора «мандрівок» ухилянтів до кордону.

Затримані зловмисники

Затримані зловмисники / © Державна прикордонна служба України

На Вінниччині викрито канал незаконного переправлення ухилянтів через державний кордон.

Про це передає Держприкордонслужба.

У Могилеві-Подільському 54-річний місцевий таксист вирішив змінити профіль і «піднятися по службовій драбині» — з водія таксі перекваліфікувався у диспетчера. Але він координував не таксі, а «спецтрансфер» для ухилянтів, які хотіли втекти з країни.

За свої «послуги» фігурант просив 3000 доларів США. Клієнта не лише інструктував у телефонному режимі, а й сам забезпечував автомобілем, яким планувалося доправити його до прикордоння, об’їхавши блокпости.

Проте мандрівка до кордону завершилась невдало. Для реалізації поїздки ділок «втемну» використав свого колегу по цеху — ще одного таксиста, який і мав доправити «пасажира» до кордону. Прикордонники зупинили його автівку під час руху, а затримання дозволило їм вийти на організатора-диспетчера, який усі команди віддавав просто з дому.

Організаторові злочинної схеми повідомлено про підозру, йому загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині ухилянт втік до Польщі, поки прикордонник вийшов у туалет.

