На Вінниччині цивільні заблокували авто ТЦК і побили військового: що відомо

Військовий

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У Вінницькій області 4 вересня стався напад на військовослужбовців ТЦК та СП під час перевезення військовозобов’язаного.

Про це повідомив Вінницький обласний ТЦК та СП.

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За попередньою інформацією, на виїзді з міста кілька цивільних автомобілів заблокували рух службового транспортного засобу, в якому перебували військовослужбовці одного з районних ТЦК та військовозобов’язаний.

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Після цього, як стверджують у ТЦК, з автомобілів вийшла група людей. Вони витягнули одного з військовослужбовців із машини та завдали йому значних тілесних ушкоджень.

Постраждалого доправили до медичного закладу. Його стан оцінюють як задовільний.

У ТЦК також зазначили, що інші військовослужбовці, які перебували у складі групи оповіщення, брали участь у бойових діях у 2022–2023 роках.

На місці події працюють правоохоронці. Вони встановлюють усі обставини інциденту та осіб, які можуть бути до нього причетні.

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Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, чи можуть працівники ТЦК проводити мобілізацію у цивільному. Юристка пояснила законні вимоги до військовослужбовців та розповіла, кому з групи оповіщення дозволено бути без форми.

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