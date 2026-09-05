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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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78
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На Вінниччині цивільні заблокували авто ТЦК і побили військового: що відомо

На Вінниччині група цивільних, за даними обласного ТЦК, заблокувала службове авто під час перевезення військовозобов’язаного, витягнула одного з військових і завдала йому тілесних ушкоджень.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Військовий

Військовий

У Вінницькій області 4 вересня стався напад на військовослужбовців ТЦК та СП під час перевезення військовозобов’язаного.

Про це повідомив Вінницький обласний ТЦК та СП.

За попередньою інформацією, на виїзді з міста кілька цивільних автомобілів заблокували рух службового транспортного засобу, в якому перебували військовослужбовці одного з районних ТЦК та військовозобов’язаний.

Після цього, як стверджують у ТЦК, з автомобілів вийшла група людей. Вони витягнули одного з військовослужбовців із машини та завдали йому значних тілесних ушкоджень.

Постраждалого доправили до медичного закладу. Його стан оцінюють як задовільний.

У ТЦК також зазначили, що інші військовослужбовці, які перебували у складі групи оповіщення, брали участь у бойових діях у 2022–2023 роках.

На місці події працюють правоохоронці. Вони встановлюють усі обставини інциденту та осіб, які можуть бути до нього причетні.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, чи можуть працівники ТЦК проводити мобілізацію у цивільному. Юристка пояснила законні вимоги до військовослужбовців та розповіла, кому з групи оповіщення дозволено бути без форми.

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