На Вінниччині від голоду помер 10-річний хлопчик: деталі шокувальної справи

У Вінницькій області від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю. Дитина не отримувала їжі щонайменше два місяці.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

«Хлопчик мав інвалідність від народження. Він не міг себе захистити. Не міг попросити про допомогу. Він повністю залежав від дорослих. Від травня 2025 року дитина не відвідувала школу. Її стан погіршувався. Але мати не зверталася до лікарів», — написав він.

Матір затримано

«Згідно з висновком судово-патологоанатомічної експертизи, причиною смерті дитини стало тривале голодування. Хлопчика не годували майже 60 днів, він отримував лише воду, дуже мало і рідко. За словами експертів, дитину можна було врятувати, якщо би йому надали спеціалізовану медичну допомогу та належний нагляд», — додали своєю чергою в Офісі генпрокурора.

Матір дитини затримано та повідомлено про підозру. До суду подано клопотання про тримання під вартою. Встановлено, що раніше жінку вже притягували до відповідальності за невиконання батьківських обов’язків.

