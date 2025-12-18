ТСН у соціальних мережах

1318
1 хв

На Вінниччині від голоду помер 10-річний хлопчик: деталі шокувальної справи

Дитину виявили в будинку, де він проживав разом із матірʼю — у голоді та антисанітарії.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Правоохоронці взялися за справу

Правоохоронці взялися за справу / © pixabay.com

У Вінницькій області від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю. Дитина не отримувала їжі щонайменше два місяці.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

«Хлопчик мав інвалідність від народження. Він не міг себе захистити. Не міг попросити про допомогу. Він повністю залежав від дорослих. Від травня 2025 року дитина не відвідувала школу. Її стан погіршувався. Але мати не зверталася до лікарів», — написав він.

Матір затримано

Матір затримано

«Згідно з висновком судово-патологоанатомічної експертизи, причиною смерті дитини стало тривале голодування. Хлопчика не годували майже 60 днів, він отримував лише воду, дуже мало і рідко. За словами експертів, дитину можна було врятувати, якщо би йому надали спеціалізовану медичну допомогу та належний нагляд», — додали своєю чергою в Офісі генпрокурора.

Матір дитини затримано та повідомлено про підозру. До суду подано клопотання про тримання під вартою. Встановлено, що раніше жінку вже притягували до відповідальності за невиконання батьківських обов’язків.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині судитимуть батьків за знущання з дитини.

