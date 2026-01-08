ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
356
1 хв

На Вінниччині вітчим зґвалтував дівчинку, доки її мати була на пологах у лікарні

У Вінницькій області затримано 39-річного чоловіка, який скоїв злочин проти 13-річної дівчинки. Дитина тривалий час мовчала.

Віра Хмельницька
Чоловіка затримано

Чоловіка затримано / © Associated Press

На Вінниччині суд взяв під варту 39-річного жителя Гайсинського району, якого звинувачують у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, злочин стався у серпні 2025 року, коли мати дитини перебувала в лікарні на пологах.

«Підозрюваний, скориставшись відсутністю матері дитини, яка перебувала в лікарні у звʼязку з пологами, вчинив зґвалтування щодо її малолітньої доньки. Про подію дівчинка змогла розповісти лише з часом — спочатку старшій сестрі, після чого було повідомлено до правоохоронних органів», — йдеться у повідомленні.

39-річному чоловікові повідомлено про підозру у злочині. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до пʼятнадцяти років.

Нагадаємо, на Рівненщині 22-річного молодика відправили до в’язниці за розбещення рідної сестри.

А у Києві педофіл зґвалтував 7-річну доньку знайомих і все це зафільмував.

356
