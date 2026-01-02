- Дата публікації
Напав на військового ТЦК і втік: на Вінниччині затримали чоловіка
У Гайсинському районі чоловік ударив шилом військового під час перевірки документів.
У Райгородській громаді Гайсинського району затримали 46-річного місцевого жителя, який під час перевірки документів поранив військовослужбовця територіального центру комплектування.
Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Вінницької області.
За інформацією поліції, подія сталася вранці 2 січня в одному з сіл громади. За попередніми даними, група представників районного ТЦК та СП виконувала службові обов’язки і зупинила перехожого для перевірки військово-облікових документів.
Зазначається, що під час спілкування чоловік раптово напав на одного з військових. Він завдав йому удару в ногу гострим предметом, який зовні нагадував шило, після чого втік з місця нападу.
Поліцейські Гайсинського районного управління оперативно встановили місцеперебування підозрюваного і затримали його. На місці правоохоронці вилучили знаряддя злочину та інші речові докази.
Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя військовослужбовця або працівника правоохоронного органу).
«Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі», — зазначили в поліції.
Нагадаємо, в середу, 31 грудня, у Харкові водій автомобіля під час перевірки документів вистрелив у працівника ТЦК та СП.
Раніше одеські правоохоронці затримали підозрюваного у збройному нападі на військовослужбовця ТЦК.