На Вінниччині жінка поцілила ножем в голову чужій дівчинці через зауваження

У Вінницькій області жінка штрикнула кухонним ножем чужу малолітню дитину, 12-річну дівчинку, бо та зробила їй зауваження.

Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрювана тимчасово мешкала в родині своєї знайомої та залишилася вдома наодинці з неповнолітніми дітьми своєї подруги — 11 і 12 років. Жінка на очах у дітей пиячила й старша дівчинка зробила їй зауваження.

У відповідь жінка схопила кухонний ніж і завдала удару по голові дитини. Дівчинка дістала різану рану лобної ділянки голови та контузію правого ока.

Підозрювану затримано. Готується клопотання про застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

