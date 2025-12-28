- Дата публікації
На Вінниччині жінка поцілила ножем в голову чужій дівчинці через зауваження
Дівчинка дістала різану рану лобної ділянки голови та контузію правого ока.
У Вінницькій області жінка штрикнула кухонним ножем чужу малолітню дитину, 12-річну дівчинку, бо та зробила їй зауваження.
Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.
За даними слідства, підозрювана тимчасово мешкала в родині своєї знайомої та залишилася вдома наодинці з неповнолітніми дітьми своєї подруги — 11 і 12 років. Жінка на очах у дітей пиячила й старша дівчинка зробила їй зауваження.
У відповідь жінка схопила кухонний ніж і завдала удару по голові дитини. Дівчинка дістала різану рану лобної ділянки голови та контузію правого ока.
Підозрювану затримано. Готується клопотання про застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
