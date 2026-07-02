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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
138
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На Вінничині 100-річна бабуся оформила закордонний паспорт: куди поїде

У 100 років мешканка Вінничини оформила закордонний паспорт, щоб вирушити в Європу до онуків.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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На Вінничині 100-річна бабуся оформила закордонний паспорт: куди поїде

У Вінницькій області майже 100-річна бабуся отримала закордонний паспорт, щоб відвідати онуків за кордоном.

Про це розповіли в обласній міграційній службі.

Пані Ніна, у поважному віці, майже 100 років, оформлює свій перший паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Отримавши документ, вона вирушить до своїх онуків у Нідерланди, щоб провести з ними час, поспілкуватися та побачити країну, про яку раніше лише чула з розповідей рідних.

«Історія пані Ніни вкотре доводить: для здійснення мрій, нових вражень та зустрічей із близькими немає вікових обмежень. А сучасні документи відкривають нові можливості для кожного громадянина незалежно від віку», — зазначили у міграційній службі.

Раніше ми писали, що на Рівненщині 80-річна Валентина Свирид уперше отримала закордонний паспорт, щоб відвідати онуків за кордоном.

Також на Рівненщині ще одна бабуся 96 років вперше отримала закордонний паспорт, щоб відвідати внучку в Амстердамі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
138
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