На Вінничині чоловік поранив ножем військового ТЦК: як його покарають

Напад з ножем на працівника ТЦК на Вінниччині: чоловіка затримано / © ТСН.ua

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На Вінниччині чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК з групи оповіщення, яка хотіла його мобілізувати.

Про це передає пресслужба Вінницького обласного ТЦК та СП.

Інцидент стався 25 липня. Чоловік із 2025 року значився як порушник військового обліку.

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«Під час доставлення до ТЦК та СП… порушник військового обліку почав поводитись агресивно. Він нецензурно висловлювався щодо військовослужбовців, дістав розкладний ніж та завдав поранення одному з них», — йдеться в повідомленні.

Постраждалому надано медичну допомогу. Його стан здоров’я оцінюється як задовільний.

За фактом інцидентк відкрито кримінальне провадження. Чоловіка затримано. Йому загрожує відповідальність за кількома статтями Кримінального кодексу.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що силові та незаконні методи під час мобілізації не сприяють посиленню української армії.

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