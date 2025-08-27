ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
634
Час на прочитання
1 хв

На Вінниччині дід ґвалтував рідну онуку — що відомо про цинічний злочин

На Вінниччині дід систематично ґвалтував рідну неповнолітню онуку.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Затриманий зловмисник

Затриманий зловмисник / © Національна поліція Вінницької області

На Вінниччині 57-річному чоловікові повідомлено про підозру у багаторазовому зґвалтуванні його малолітньої онуки.

Про це передає Вінницька обласна прокуратура.

За словами правоохоронців, підозрюваний користався тим, що дитина довіряла йому як рідній людині. Коли онука приходила до нього додому, чоловік ґвалтував її. Скільки років дитині, не уточнюється, але судячи із статті провадження, їй точно ще немає 14 років.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч.ч. 4, 6 ст. 152 КК України — зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинене повторно. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За вчинення такого злочину ґвалтівникові загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині хлопці 15 та 20 років зґвалтували свого 14-річного знайомого і зняли це на відео.

