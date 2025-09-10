ТСН у соціальних мережах

На Вінничині вбили двох школярів: деталі трагедії

На Вінниччині виявили тіла двох школярів із ножовими пораненнями. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві.

Затримання підозрюваного

Затримання підозрюваного / © Національна поліція Вінницької області

Уранці 10 вересня у місті Шаргород Жмеринського району місцевий житель виявив тіла двох неповнолітніх. За словами правоохоронців, на тілах були ножові поранення.

Про це повідомила поліція Вінницької області.

Після прибуття слідчо-оперативної групи поліцейські встановили, що загиблими є учні 10-го та 11-го класу Шаргородської територіальної громади.

Згодом правоохоронці затримали особу, яка може бути причетною до скоєного злочину. Наразі з нею проводять слідчі дії. На місці події триває робота експертів та оперативників для встановлення усіх обставин трагедії.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Міський голова Шаргорода Володимир Барецький повідомив, що напад стався неподалік міської лікарні. Він закликав жителів громади надати правоохоронцям будь-яку відому інформацію, яка може допомогти слідству.

Нагадаємо, в місті Біла Церква в Київській області 25-річний молодик смертельно поранив свою сестру під час конфлікту. Від отриманих травм 17-річна дівчина померла на місці.

