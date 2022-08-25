На випадок надзвичайних ситуацій на ЗАЕС: у Запоріжжі обговорили плани евакуації

У Запоріжжі 25 серпня провели нараду з питань підготовки евакуації населення в разі надзвичайних ситуацій на Запорізькій АЕС.

Очільник ОВА Олександр Старух повідомив, що влада розробила декілька планів, розрахованих на тимчасово окуповану та на підконтрольну Україні території.

Про це йдеться в повідомленні Запорізької ОВА.

"Ми маємо чітко розуміти свої можливості. Оскільки в разі реальної небезпеки від дій російських загарбників вже не буде часу міркувати, необхідно буде чітко дотримуватися попередньо затвердженого плану дій", – сказав Старух.

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Він також поінформував, що в разі необхідності будуть застосовані всі можливі системи оповіщення.

Чиновники також працюють над механізмами, які мають допомогти людям на підконтрольній Україні території області та в окупації. Профільні підрозділи займаються опрацюваннями точок збору в разі евакуації цивільних.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі. Усе - через пожежі на золовідвалах ТЕС поруч із ЗАЕС.

МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС лише в одному випадку

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