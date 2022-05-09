На виїзді з України значно зросла кількість вантажівок: Львівська митниця повідомила про ситуацію на пунктах пропуску

На виїзді з України значно зросла кількість вантажівок: Львівська митниця повідомила про ситуацію на пунктах пропуску

Водіїв попросили скористатися міжнародним автомобільним пунктом пропуску «Смільниця – Кросьценко», де функціонує смуга руху для вантажівок (вагою до 7,5 тон).

На виїзд з України перед пунктами пропуску "Шегині-Медика", "Рава-Руська-Гребенне" і "Краківець-Корчова" значно зросла кількість вантажівок.

Про це повідомили у Львівській обласній державній адміністрації із посиланням на інформацію з митниці.

Станом на 10.00 годину 9 травня, на пунктах пропуску Львівської митниці у напрямку "виїзд з України" зафіксована така кількість транспортних засобів:

"Краківець-Корчова": вантажних – 520; легкових – 0;

"Рава-Руська-Гребенне": вантажних – 510; легкових – 0;

"Шегині-Медика": вантажних 310; легкових - 0;

"Грушів-Будомєж": вантажних - 0 (смуга для вантажівок непередбачена); легкових – 0;

"Угринів-Долгобичув": вантажних - 0 (смуга для вантажівок не передбачена); легкових – 0;

"Смільниця-Кросьценко": вантажних – 0; легкових – 0.

Як повідомлялося, внаслідок ракетних ударів російських окупантів по Львову 3 травня були пошкоджені три електричні підстанції. За інформацією очільника Львівської області Максима Козицького, ракетні удари завдали стратегічні бомбардувальники РФ Ту-95 або ж Ту-160. Росіяни випустили шість ракет по області, дві збила ППО.

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