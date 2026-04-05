На війні ліквідували колишнього генерала СБУ, що втік до Росії

На війні проти України загинув колишній генерал-майор СБУ Володимир Ляпкін, який після Майдану втік до Росії.

Про це повідомило видання «Медіазона», яке самостійно перевірило факт загибелі одного з керівників української спецслужби у часи Януковича.

Повідомляється, що Ляпкін служив у загоні «Барс-33» під позивним «Батий». Це підрозділ російських окупаційних сил, до якого входять добровольці, найманці та колаборанти, зокрема колишні українські посадовці, які перейшли на бік ворога. Підрозділ брав участь у боях на південному напрямку.

Разом з ексгенералом СБУ був убитий колишній співробітник МНС з Підмосков’я, полковник Едуард Малов, який служив у цьому ж підрозділі. Їх обох ліквідовано було ще 17 березня. Про обставини їхньої загибелі невідомо.

4 квітня 2026 року в підмосковному Нахабіно пройшли похорони 59-річного експолковника МНС Едуарда Малова. На жалобних стрічках було написано «від командира та особового складу Барс-33».

У російській соцмережі ВКонтакте також був опублікований некролог, присвячений смерті двох випускників Ташкентського вищого загальновійськового командного училища — Едуарда Малова і Володимира Ляпкіна. Обидва закінчили це училище 1989 року.

Екснардеп та зрадник України Олег Царьов написав, що генеральське звання Ляпкіна «де-факто збереглося: він так і залишався для всіх генерал-майором вже російських спецслужб». У публічних указах «Медіазоні» не знайшла згадок про присвоєння Володимиру Ляпкіну звання генерал-майора ФСБ чи будь-якої іншої силової структури.

Що відомо про ексгенерала СБУ Ляпкіна

Генерал-майор Володимир Ляпкін за часів Віктора Януковича обіймав у СБУ посаду начальника департаменту оперативного документування.

До його сфери відповідальності входило прослуховування, зовнішнє спостереження, збір інформації.

Звання генерал-майора Ляпкін отримав у 2013 році. Тоді ж він особисто брав участь у розгоні протестів на Майдані.

У лютому 2014 року, одразу після перемоги протестувальників на Майдані, Ляпкін був звільнений із СБУ. Він втік до Росії, а згодом оселився в окупованому Криму.

Після початку війни та окупації Херсона Ляпкін отримав посаду заступника голови так званої «Державної служби безпеки Херсонської області».

2025 року СБУ повідомила йому про підозру у колабораційній діяльності через фільтраційні заходи та репресії проти мирного населення. Після формальної ліквідації «Державної служби безпеки» її правонаступницею стало управління ФСБ по окупованій Херсонській області.

