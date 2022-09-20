На війні в Україні загинув 27-річний доброволець з Нідерландів

У війні проти Росії загинув громадянин Нідерландів.

Про це повідомляє NOS.

Інформацію про смерть громадянина Нідерландів підтвердили в Міністерстві закордонних справ.

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Місце й обставини смерті військовослужбовця не розголошуються.

Зазначається, що це другий громадянин Нідерландів, який загинув, воюючи за Україну. У травні загинув 55-річний громадянин Нідерландів.

У Міністерстві кажуть, що складно отримати повне уявлення про кількість поранених та загиблих, бо нідерландці часто їдуть самі та не інформують уряд про свою поїздку.

Через це також незрозуміло, скільки громадян Нідерландів зараз беруть активну участь у війні в Україні. У березні, одразу після російського вторгнення, посольство України в Нідерландах повідомило, що до боротьби приєдналися десятки голландців.

Нагадаємо, на тлі успішного контрнаступу ЗСУ російські окупанти та колаборанти намагаються якнайшвидше підготуватися до так званого "референдуму" про приєднання захоплених територій до складу Росії.

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