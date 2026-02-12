На війні за Україну загинув екснардеп Роман Каліш

Роман Каліш / © facebook/Олег Ляшко

Реклама

У боях із російськими окупантами загинув колишній народний депутат України від «Радикальної партії» Роман Каліш. Життя захисника обірвалося внаслідок атаки ворожого безпілотника.

Про втрату повідомив лідер екснардеп Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

Військовий шлях і мобілізація

До політичної діяльності Роман Каліш мав значний досвід роботи в силових структурах. Зокрема служив у спецпідрозділі «Альфа» Служби безпеки України. Він вийшов на пенсію у званні підполковника, проте з початком повномасштабного вторгнення РФ знову став до лав захисників і вирушив на передову.

Реклама

Олег Ляшко нагадав, що Роман Каліш боронив Україну ще з 2014 року. Зокрема, він опублікував архівне фото, зроблене одразу після деокупації Слов’янська.

«На фото: ми з Романом у Словʼянську в липні 2014 року, на другий день після його звільнення від рашистів. Встановлюємо наш Прапор на будівлі місцевої СБУ, яку росіяни перетворили на катівню», — написав Ляшко.

Опубліковане фото Олега Ляшка з Романом Калішом. / © facebook/Олег Ляшко

Роман Каліш був народним депутатом України VIII скликання. Про час та місце прощання з воїном наразі не повідомляється.

Нагадаємо, на Рівненщині військовий на смерть збив 25-річного хлопця: його рідний брат загинув на фронті — мама за пів року втратила двох синів.

Реклама

Захищаючи Україну від ворога, на фронті помер військовослужбовець Збройних сил України, лікар і музикант, соліст гуртів «Таємниця Третьої Планети» та «Будинок Грибоєдова» Микола Дзяк.