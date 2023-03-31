Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На війні загинув чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1492
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На війні загинув чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов

Фото: Віталій Мерінов.

У загиблого залишилась дружина та дворічна донька.

Вночі 31 березня від отриманих на фронті травм у госпіталі помер Віталій Мерінов - чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу 

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Віталій Мерінов пішов на війну у перший день повномасштабного вторгнення. Під час одного з боїв Віталій отримав вогнепальне осколкове поранення в ногу. Одужав і знову повернувся на фронт та боронив Україну до останнього подиху", - наголосив мер.

До слова, Мерінов був членом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, а також депутатом мерії минулого скликання. Також майстер спорту з боксу раніше служив у Нацгвардії. 

У нього залишилась дружина та дворічна донька.

Нагадаємо, на війні в Україні за тиждень загинули троє добровольців з Польщі.

Читайте також:

Понад 80 бойових вильотів: загинув український льотчик Денис Кирилюк

Понад 80 бойових вильотів: загинув український льотчик Денис Кирилюк

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1492
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація