На війні загинув чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов

Вночі 31 березня від отриманих на фронті травм у госпіталі помер Віталій Мерінов - чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Віталій Мерінов пішов на війну у перший день повномасштабного вторгнення. Під час одного з боїв Віталій отримав вогнепальне осколкове поранення в ногу. Одужав і знову повернувся на фронт та боронив Україну до останнього подиху", - наголосив мер.

До слова, Мерінов був членом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, а також депутатом мерії минулого скликання. Також майстер спорту з боксу раніше служив у Нацгвардії.

У нього залишилась дружина та дворічна донька.

Нагадаємо, на війні в Україні за тиждень загинули троє добровольців з Польщі.

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