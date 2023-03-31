На війні загинув чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов

У загиблого залишилась дружина та дворічна донька.
Вночі 31 березня від отриманих на фронті травм у госпіталі помер Віталій Мерінов - чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу
Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
"Віталій Мерінов пішов на війну у перший день повномасштабного вторгнення. Під час одного з боїв Віталій отримав вогнепальне осколкове поранення в ногу. Одужав і знову повернувся на фронт та боронив Україну до останнього подиху", - наголосив мер.
До слова, Мерінов був членом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, а також депутатом мерії минулого скликання. Також майстер спорту з боксу раніше служив у Нацгвардії.
У нього залишилась дружина та дворічна донька.
Нагадаємо, на війні в Україні за тиждень загинули троє добровольців з Польщі.
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