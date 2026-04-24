Укрaїнa
740
2 хв

На війні загинула відома продюсерка та офіцерка Вікторія Боброва: подробиці

На фронті загинула лейтенантка 10-ї ОГШБр «Едельвейс» Вікторія Боброва. До війни вона працювала кастинг-директоркою та продюсеркою.

Руслана Сивак
Вікторія Квітка Боброва

На війні загинула лейтенантка Вікторія Квітка Боброва, яка до повномасштабного вторгнення працювала у сфері кіно- та телевиробництва. Захисниця служила у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» на посаді офіцера відділення комунікацій.

Про це повідомили у Кислицькому ліцеї Саф’янівської сільської ради Одеської області.

Що відомо про Вікторію Боброву

До приєднання до лав Збройних Сил України вона була відомою в медійних колах як лінійна продюсерка документальних стрічок та кастинг-директорка художніх проєктів.

У лавах «Едельвейсу» Вікторія Боброва займалася фіксацією подій на передовій та комунікацією підрозділу. Обставини її загибелі наразі не розголошуються.

Реакція рідних та побратимів

Смерть захисниці підтвердила її матір Ольга:

«Так, це правда, нема моєї Квітки, нема моєї доні. Але вона завжди залишиться з нами, назавжди молода і гарна».

Побратим Богдан Флюнт у соцмережах, чию посаду обійняла Вікторія, відзначив її професіоналізм на службі:

«Я багато можу сказати про Віку, разом жили та працювали, була правою рукою завжди за час служби, гідним офіцером, яка тільки перейняла мою посаду і обов’язки і вже виконувала їх на вищому рівні. Але це все потім, зараз лиш скажу, що це велика втрата, дуже».

У Кислицькому ліцеї згадують випускницю як творчу та сильну особистість.

«Вікторія була світлою, щирою і надзвичайно сильною людиною. У мирному житті вона дуже любила співати, працювала у сфері кіно- та телевиробництва… Вона вміла бачити красу в деталях і передавати історії через кадр. Як офіцер відділення комунікацій, вона не лише виконувала свій військовий обов’язок, а й продовжувала говорити зі світом мовою правди — через фотографії та історії, які назавжди залишаться свідченням цієї боротьби», — зазначили у ліцеї.

Нагадаємо, жителька Кілії з Одещини втратила на фронті сина-захисника, лише через два місяці помер її чоловік. Після цього вона дізналась, що земля, яка належала її родині, більше «не їхня».

