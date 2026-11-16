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На війні загинув депутат з Львівщини
Миколі Зіньку було 39 років.
На фронті загинув депутат Рава-Руської міської ради на Львівщині та колишній міський голова Рави-Руської — 39-річний Микола Зінько. Він служив у 5 окремій штурмовій бригаді.
Про це повідомив голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок у Facebook.
«Трагічна звістка для усієї свободівської родини. Загинув наш побратим, боєць Легіону Свободи, багатолітній свободівець, колишній міський голова Рави-Руської, що на Львівщині, голова Львівської обласної організації ВО „Свобода“ — Микола Зінько», — написав Тягнибок.
Микола Зінько народився в жовтні 1987 року в Раві-Руській. Його мама з родини репресованих українців, народилася в Сибірі. Її батьки, родом зі Стрийщини, були вивезені через те, що дідів брат належав до УПА.
Закінчив факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка. Був депутатом Рава-Руської міської ради.
У 2014 році добровільно пішов на фронт, служив у свободівському добровольчому батальйоні «Січ». У 2015-му був відкликаний зі служби та став міським головою Рави-Руської.
З початком повномасштабної війни знову вирушив на фронт, спочатку служив у ДФТГ «Свобода», а потім заступником командира батальйону в 5 окремій штурмовій бригаді.
Раніше ми повідомляли про те, що у бою на фронті загинув колишній політв’язень Кремля Микола Карпюк. На втрату із сумом відреагували колеги, побратими й друзі бійця.