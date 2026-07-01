На війні загинув музикант і батько трьох дітей Ігор Ходжаніязов: що відомо

Ігор Ходжаніязов / © соцмережі

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У боях за Україну загинув матрос, вінницький музикант, історик традиційної музики та програміст Ігор Ходжаніязов. Життя захисника обірвалося 28 червня внаслідок прямого влучання керованої авіаційної бомби (КАБ).

Про це повідомила його дружина Олена Шикура у Facebook.

Трагедія сталася на День Конституції України та напередодні першого дня народження наймолодшого сина військового. У захисника залишилося троє малолітніх дітей.

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«Я була щаслива з тобою кожного дня всіх майже 13 років нашого спільного життя. Дякую долі за цей безцінний подарунок. Ми з тобою так багато встигли й так мало одночасно. Ти теж міг би зробити ще багато справді корисного і видатного в різних сферах, якими ти горів і де блискуче розбирався, надихаючи багатьох. Ми будемо жити, і обіцяю радіти. Виховуватиму дітей щасливими й достойними людьми, яким ти був, Сонце моє», — написала дружина Олена Шикура.

Що відомо про Ігоря Ходжаніязова

У цивільному житті Ігор Ходжаніязов був різнобічною людиною: працював програмістом і перекладачем, досліджував історію традиційної музики. Він став одним із засновників літературного об’єднання «Новий шинок» та грав у музичному гурті «Mashala Doza».

Колеги та знайомі згадують загиблого як глибоку, світлу та надзвичайно ерудовану людину. Зокрема, Ніна Паскал відзначила його особливе захоплення балканськими та грецькими мелодіями.

«Ігор був неймовірно світлою, глибокою та творчою людиною. І саме таким він назавжди залишиться в нашій пам’яті та у звуках свого бузукі», — підкреслила вона.

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Знайома загиблого Алла Пустовіт назвала смерть Ігоря невимовною втратою для всієї спільноти музичної фольклористики. Вона згадала, що він мав унікальні знання про народну культуру.

«Я не знаю такої людини, яка могла б так глибоко розбиратися в певних питаннях. І раділа, що нарешті світ музичної фольклористики прийняв його до своєї спільноти. Про горловий спів, про гуцульську музику, про те, де шукати класні й нові мелодії гопаків, я могла запитати тільки в нього», — додала жінка.

За інформацією сестри військовослужбовця, захисника поховають у передмісті Вінниці — селі Зарванці, на Алеї захисників України.

Нагадаємо, на війні проти російських окупантів загинув призер Паралімпійських ігор-2000 у Сіднеї, український військовослужбовець Ігор Боднар.

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