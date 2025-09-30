ТСН у соціальних мережах

185
1 хв

На війні загинув відомий український актор та волонтер Андрій Нескубін (фото)

Андрій Нескубін загинув від авіабомби на передовій.

Андрій Нескубін / © Культурно-громадський центр Шелтер Плюс

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув музикант, співак, актор Андрій Нескубін

Про це повідомили представники культурно-громадського центру «Шелтер Плюс».

«З глибоким сумом повідомляємо про загибель Андрія Нескубіна, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Це непоправна втрата для країни, для міста, для армії, для родини. Андрій був талановитим музикантом, співаком, актором. Він займався волонтерською діяльністю та був учасником багатьох проєктів „Шелтер Плюс“, — йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, він перебував на передовій і отримав поранення, переніс операції, загинув від вибуху авіабомби за 12 км від фронту, коли чергував у штабі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час виконання бойового завдання загинув майстер спорту України, багаторічний інструктор, та видатний альпініст Тарас Цушко.

