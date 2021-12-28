На військовий облік жінки зможуть стати онлайн - заступниця міністра оборони

Наразі міністерство працює над тим, щоб перевести в онлайн-формат та автоматизувати процес хоча б у частині, де це буде технічно можливо.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що новий закон про військовий облік жінок не був несподіваним. За її словами, таке рішення уряд прийняв лише заради того, щоб "навести лад" в обліку, а також оновити й удосконалити його.

Про це Ганна Маляр написала у своєму Facebook.

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Заступниця міністра оборони зазначила, що Закон, який запровадив такий облік, був прийнятий ще в березні цього року. Підтримала його абсолютна більшість фракцій. Тобто, за словами Маляр, це було спільним парламентським рішенням, спрямованим на оновлення, удосконалення системи військового обліку.

"Військовий облік жінок був і раніше. Приміром постановою КМУ від 1994 передбачалось близько 40 професій/спеціальностей, що були підставою для взяття жінок на військовий облік. Що цікаво, до 2008 було заборонено оприлюднювати цю постанову", — написала заступниця.

Маляр зазначаэ, що з того часу частина професій зникла, інші — з‘явились. Саме через це порядок взяття на військовий облік потребує оновлення та удосконалення.

Заступниця очільника Міноборони пояснює, що держава це робить для того, аби "навести лад у військовому обліку та знати потенціал, адже однією з багатьох проблем, яка стала очевидною у 2014, є зруйнована система військового обліку".

Ганна Маляр зазначила, що йти до військкоматів вже завтра не потрібно. На це буде відведено увесь 2022 рік.

"Протягом 2022 року Генеральний Штаб створить низку документів, які зроблять процес військового обліку зрозумілим, прозорим та максимально зручним. Також будуть переглядатись вже чинні норми", — написала заступниця.

Крім того, вона підкреслила, що наразі міністерство працює над тим, щоб перевести в онлайн формат та автоматизувати цей процес хоча б у частині, де це буде технічно можливо.

Нагадаємо, в Україні набув чинності наказ Міністерства оборони, яким затверджено перелік галузей і професій для жінок, які повинні перебувати на військовому обліку.

Заступниця міністра оборони пояснила, що військовий облік для жінок – це не призов | Новини України

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