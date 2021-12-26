На військовий облік братимуть вагітних і жінок з дітьми: роз'яснення Міноборони

На військовий облік братимуть вагітних і жінок з дітьми: роз'яснення Міноборони

Взяття на військовий облік – це не призов на службу.

Нові норми щодо військового обліку жінок стосуються вагітних, а також матерів з малолітніми дітьми.

Про це йдеться в опублікованому роз'ясненні Міністерства оборони у Facebook.

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Зазначається: як і у випадку чоловіків, для жінок враховуватиметься стан здоров’я та сімейні обставини.

Робота з реалізації наказу щодо військового обліку жінок спланована до кінця 2022 року. "До кінця 2022 року у Генеральному штабі Збройних сил України буде проведено аналіз змін кількості військовозобов’язаних-жінок, що перебувають на військовому обліку", - додали в прес-службі.

Слід зауважити, що взяття на військовий облік – це не призов на службу. Жінок можуть залучати до лав ЗСУ або до оборони держави у воєнний час. У мирний час панянки можуть долучатись до війська лише добровільно - за контрактом. На облік братимуть панянок, які "придатні для проходження військової служби за станом здоров'я".

Як повідомлялося, в Україні зобов'язали жінок стати на військовий облік. Відповідний наказ Міністерства оборони вже набув чинності. На облік військовозобов'язаних тепер братимуть українок, які мають професії, споріднені із військово-обліковими спеціальностями, та придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві – 60 років.

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