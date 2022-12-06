На військовому аеродромі в російському Курську трапилася "бавовна" (відео)

У Курську на аеродромі сталася пожежа.

Вслід за російськими аеродромами Рязані та Саратові запалав аеродром в Курську. Тут спалахнув нафтонакопичувач.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

"Внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач. Постраждалих немає. Пожежа локалізується. Усі спецслужби працюють на місці", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Атака на російські військові аеродроми:

Вчора, 5 грудня, на двох російських аеродромах - в Саратові та Рязані було неспокійно. На аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз. В результаті загинули три людини та ще шестеро постраждали.

Також начебто невстановлений безпілотник атакував військовий аеродром у Саратові. Через це було пошкоджено два літаки Ту-95, якими РФ атакує територію України.

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