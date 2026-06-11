"На військових забили": Мережу розбурхало підвищення зарплат поліцейським

Зарплати поліцейських, працівників ДСНС і військових / © ТСН

Реклама

Новина про підвищення зарплат поліцейським та працівникам ДСНС до 33 тис. грн розколола українське суспільство. Поки критики називають це знеціненням праці військових та вчителів, прихильники змін наголошують, що правоохоронці також щодня ризикують життям і заслуговують на гідне забезпечення.

Дискусія про зарплати поліцейських виникла у соцмережі Threads.

Критика через підвищення зарплат поліції

Користувачі Мережі розділилися у позиціях, коментуючи заплановане підвищення зарплат працівникам поліції.

Реклама

«Поліцейським підняли зарплати, на військових вчергове забили болт і далі годують обіцянками. Оклади поліцейських прив’язали до 10 прожиткових мінімумів — 33 280 грн. Це приблизно стільки ж, скільки зараз обіцяють підняти військовим, і це дуже тупо, що ці зарплати будуть на рівному. Поліцейський після змін ночує вдома, солдат не має можливості спати вдома, а ще при цьому він регулярно їздить на ротації в зону бойових дій. Але влада таким чином показала свою пріоритетність…» — написав ветеран ЗСУ, громадсько-політичний діяч, член команди україно-американської Protez Foundation Олег Симороз.

«У військових, які всіх захищають і ризикують життям, — 20, у вчителів, які навчають, виховують та несуть відповідальність за життя і здоров’я дітей — 10-14. Пу пу пу», — написала користувачка astisc.

«ДСНС — це дійсно люди з великої літери, і люди, які реально роблять колосальну роботу, ризикуючи своїм життям! Поліція чим допомагає людям? Пакувати людей для того, щоб їхні дупи були в теплі, немає різниці, яким чином, головне б не вони? За що, бл*ть, їм такі ЗП, вони в більшості сидять в кабінетах, протираючи форму! Військовий, який ризикуючи реально своїм життям, залишає сім’ю, рідних, не бачить, як діти ростуть, їдуть в є*еня, в багнюці вічно, голодні, стомлені, виснажливі, то це ок?» — обурилася користувачка nastiushashakhray.

«Усі говорять про зарплатню для поліції, але ніхто не говорить про зарплату вчителів та вихователів. Вибачте, але евакуювати дітей під час тривоги в укриття та відповідати за їхні життя та здоров’я під час повітряних атак не може оцінюватися у 8 тисяч гривень (ставка молодого вчителя з оподаткуванням), а ще й при цьому всьому нести світло знань з щіпкою ру**фобії поміж тривогами та блекаутами», — висловилась користувачка anyabychenok.

Реклама

Прихильники зростання зарплат поліцейських

«Ну обіцяють підняти лише з 01.01.2027 а не з цього місяця, та і поліцейські також їздять в зону бойових дій і виконують завдання на рівні з військовим (але не всі, а лише окремі підрозділи поліції), тож казати, що поліцейські після зміни ночує дома і в нього легка робота — це не вірно, принаймні у моєму підрозділі. Трошки обідно, коли всіх поліцейських під одну гребінку називають мусорами і непотребом», — написав користувач pavlov_zhenya95.

«Трохи маніпулятивно написаний текст, не кожен солдат їздить на передову, так само як і не кожний коп спить вдома«, — прокоментував користувач hlimbitskyiserg допис Симороза.

«Ось вроді і військовий, і ветеран… а маніпулюєш (чому не вказуєш, що законопроект був ще з 2022 року? І що військовим також паралельно піднімають? Підняття мінімальної зарплати (базового забезпечення): у межах анонсованої реформи армії мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців у тилових підрозділах підвищують із 20 тисяч до понад 30 000 грн на місяць. Тобто базові оклади військових і поліцейських фактично підтягують до схожого рівня (понад 30 тис. грн)», — написав користувач yuriikerkalo50.

«Підвищення буде з 1 січня 2027 року. Чи, може, поліцейські, які є активними учасниками війни (Хижак, Сафарі, Еней, Стрілецькі, Корд, Білі янголи) не заслуговують на підняття зп?» — висловився користувач r_mu.ka.

Реклама

«До чого тут це? Військові в тилу, напевно, своїм життям ризикують, живучи на базі, займаючись службою? На бойових всі однаково отримують. Так зарплати всім треба піднімати, але не треба когось принижувати за рахунок інших. Поліцейські в тилу кожного дня на роботу ходять та ризикують життям, щоб потім їх ще і обісрали всі кому не лінь через когось, хто втік, і пофіг твої особисті заслуги. Розкажіть мені будь ласка, чим ризикує військовий на ротації в тилу, що саме він робить?» — написав користувач blackwatch_blade.

«Які таки тупі у нас люди. Ви, е*алаї, спочатку роздупліться і вдовбіть собі в голову — поліцейські теж воюють, вони теж на фронті. Щотижня в ГУНП у холі показують фото із стрічкою. Щомісяця гинуть люди у формі. Це варте уваги. Це ненормально з 2023 року не мати підвищень, з огляду на ціни. І хто там пи*дить, що на повному забезпеченні? Так пи*дуйте в слідство працювати — заправити картридж за свій рахунок, поїздити до прокуратури, суд на своїй машині і за свій бензин і т.д.» — висловився користувач jokes_str.3.

«Поліцейським не треба підіймати зарплати? Ну логічно. На*уя мені підіймати зп, можна й за 20 тис. воювати. Звичайно, військовим теж треба підіймати, і суттєво. Але це не означає, що я як поліцейський не заслуговую на нормальну зп«, — написав користувач pupsik122mm.

Підвищення зарплат поліцейським і військовим — що відомо

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6506-1, що оновлює систему оплати праці працівників Нацполіції та ДСНС. Якщо закон підпишуть, нові правила запрацюють від 1 січня 2027 року. Основна зміна — посадовий оклад поліцейського не може бути меншим за 10 прожиткових мінімумів (за нинішніми показниками це 33 280 грн), що для багатьох означає зростання виплат на 20 — 50%.

Реклама

Також оновлено систему доплат за вислугу років (від 1664 грн до 16 640 грн залежно від стажу). Чинні додаткові «воєнні» виплати зберігаються, а новий закон спрямований на впорядкування базових окладів для кращого соцзахисту правоохоронців та рятувальників.

Водночас Міністерство оборони України розглядає ініціативу підвищення мінімального грошового забезпечення військових із нинішніх 20 тис. до понад 30 тис. грн. Рішення про таке зростання виплат може бути ухвалене урядом найближчим часом.

Новини партнерів