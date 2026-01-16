Мобільний застосунок "Резерв+" / © Міністерство оборони

Міністерство оборони України розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку «Резерв+» для чоловіків 18–24 років.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в п’ятницю, 16 січня.

«Тестуємо онлайн-постановку на військовий облік у Резерв+ для чоловіків 18–24 років. Без візитів до ТЦК та паперових процедур — все дистанційно через застосунок», — наголошують в оборонному відомстві.

До тестування можуть долучитись чоловіки, які досі не перебували на військовому обліку.

Для участі в тестуванні потрібно заповнити форму за посиланням.

«Онлайн-постановка зменшує бюрократію та навантаження на ТЦК і СП, а для громадян робить облік зрозумілим і прозорим», — пояснили зміст нововведення у Міноборони.

Нагадаємо, раніше українці почали отримувати сповіщення про повістки в застосунку «Резерв+». У сервісі вже запрацювала нова функція, яка інформує військовозобов’язаних про те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) надіслав паперову повістку поштою.