На вокзалах "Укрзалізниці" встановили безкоштовні зарядні станції (фото)

Одна така станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно.

"Укрзалізниця" отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів. Перші станції вже встановили в Києві, інші буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком.

Про це 6 січня повідомили в "Укрзалізниці".

Зарядні станції надала Kusto Group - група казахстанських підприємців, які активно підтримують гуманітарні проєкти в Україні.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Одна така станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно. Пристрій дозволить українцям, які подорожують, завжди бути на зв’язку, незважаючи на відключення світла.

Станції були вироблені у рекордні терміни в Туреччині спеціально для "Укрзалізниці" і попри складну логістику, доправлені до України вже на початку року.

Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила на кілька напрямків додаткові рейси до Різдва. Потяги курсуватимуть 6-8 січня.

Ігри від "Укрзалізниці": настільні ігри доступні пасажирам в дорозі та під час очікування

Читайте також: