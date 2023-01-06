На вокзалах "Укрзалізниці" встановили безкоштовні зарядні станції (фото)

Одна така станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно.
"Укрзалізниця" отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів. Перші станції вже встановили в Києві, інші буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком.
Про це 6 січня повідомили в "Укрзалізниці".
Зарядні станції надала Kusto Group - група казахстанських підприємців, які активно підтримують гуманітарні проєкти в Україні.
Одна така станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно. Пристрій дозволить українцям, які подорожують, завжди бути на зв’язку, незважаючи на відключення світла.
Станції були вироблені у рекордні терміни в Туреччині спеціально для "Укрзалізниці" і попри складну логістику, доправлені до України вже на початку року.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила на кілька напрямків додаткові рейси до Різдва. Потяги курсуватимуть 6-8 січня.
Читайте також: