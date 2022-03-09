На вокзалі Дніпра розгорнуто пункт обігріву: волонтери допомагають переселенцям

На залізничному вокзалі Дніпра встановили пункт обігріву для переселенців, аби людям було комфортно очікувати потяги.

А волонтери міста розгорнули десятки опорних пунктів для допомоги ЗСУ, теробороні та переселенцям. Про це повідомила Дніпропетровська обласна адміністрація.

За словами заступника начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Володимира Богоніса, дніпровський вокзал повністю контролюється українськими поліцейськими. Наразі на вокзалі немає черг, а більшість людей, які бажали евакуюватися, вже виїхали з міста.

“Готові вести боротьбу з ворогом на території нашої області. Будемо у разі потреби палити танки окупанта. Це я вам обіцяю”, – сказав Володимир Богоніс.

У місті працюють волонтерські центри. Небайдужі формують армійські аптечки, плетуть маскувальні сітки, збирають теплі речі та допомагають людям, які вимушені були бігти від війни. Для злагодженості роботи назначені координатори. Кожен відповідає за свій напрямок.

“Дуже бізнес міста допомагає. Фінансово й продукцією. З-за кордону підтримка надходить. Мешканці також небайдужі. Приносять все, що можуть. Від води й вологих серветок до ліків”, – розповідає координаторка волонтерського штабу Дніпра Юлія Дмитрова.

Спочатку штаб займав два поверхи, нині вже чотири. Відкриваються додаткові склади для гуманітарних вантажів, люди на своїх автівках розвозять допомогу. Кожен допомагає чим може: в центрі та опорних пунктах майже цілодобово працюють сотні людей.

“Вже збилася з ліку, який я день тут знаходжуся. Одягаємо наших бійців, щоб їм було тепло. Любимо їх, поважаємо, чекаємо із перемогою. Дуже радує, що усі люди настільки об’єдналися. Ми сильні, бо ми українці”, – сказала волонтерка Яніслава Кротенко.