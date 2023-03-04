На вокзалі Одещини знайшли зниклу безвісти дитину: подробиці

Після побутового конфлікту вона сама хотіла їхати на західну Україну до матері, яка позбавлена батьківських прав щодо неї

На залізничному вокзалі міста Подільськ, що на Одещині, знайшли зниклу безвісти 14-річну дівчину. Про зникнення дитини повідомив її дядько. За словами чоловіка, племінниця пішла з дому після побутового конфлікту з дідусем і бабусею, які є її опікунами.

Про це інформує пресслужба поліції Одеської області.

Пошуки розпочалися опитуванням шкільних друзів зниклої та патрулюванням місць відпочинку молоді. Правоохоронці також встановили, що мати дівчини, яка позбавлена батьківських прав щодо неї, зараз мешкає у на Івано-Франківщині. Тож, не виключали, що її донька хоче поїхати в західний регіон. Так і сталося.

"Юну мандрівницю ми разом з колегами виявили на залізничному вокзалі міста Подільськ, коли вона мала здійснювати посадку на потяг. Проте вона категорично відмовилася повертатися додому, мотивуючи це непорозумінням з опікунами", - йдеться в повідомленні.

Дівчину тимчасово помістили до лікувального закладу, її подальшу долю вирішать органи опіки і піклування, яких поінформували про зазначений випадок.

Щодо опікуна дитини поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Раніше ми повідомляли, що в Києві знайшли зниклу безвісти дівчину, яку шукали майже два роки. Її розшукували в усіх регіонах держави, адже вона постійно змінювала місце перебування.

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