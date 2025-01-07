На вокзалі у Дніпрі чоловік завдав ножового поранення поліцейському: подробиці

Вранці 7 січня на залізничному вокзалі у Дніпрі сталася конфліктна ситуація, внаслідок якої правоохоронець отримав ножове поранення.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

45-річний чоловік відмовився надати свої військово-облікові документи для перевірки представникам ТЦК. Згодом чоловік дістав ніж і поранив поліцейського.

"Правоохоронець звернувся до лікарні, де йому була надана медична допомога. Знаряддя злочину правоохоронці вилучили. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Сумщині ревнивець зарізав свою дружину, а потім наклав на себе руки.

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