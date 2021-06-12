На Волині 13-річна дівчинка народила дитину від свого 63-річного вітчима-ґвалтівника

За сексуальне насильство педофіла відправлять за ґрати на 11 років.
На Волині 63-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну падчірку, яка згодом народила від нього дитину.
Як повідомили у п'ятницю, 11 червня, у Волинській обласній прокуратурі, за зґвалтування малолітньої дівчинки чоловіка засудили до 11 років в'язниці.
На такому покаранні наполягали прокурори Володимир-Волинської окружної прокуратури.
"Слідство довело, що 63-річний чоловік поглумився над пасербицею, яка згодом народила від нього дитину", - розповіли у прокуратурі.
Інформацію про волинянина, згідно з вироком суду, внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
Нагадаємо, у Краматорську чоловік намагався зґвалтувати 13-річну школярку.