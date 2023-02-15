На Волині 16-річний хлопець спричинив аварію на електромережах та загинув: подробиці трагедії

Енергетики закликають українців не наближатись до ЛЕП, бо це небезпечно.

У Волинській області 16-річний хлопець спричинив аварію на електромережах та загинув. Трагедія сталась через те, що підліток обрізав дерево біля ЛЕП.

Про це повідомляє ПрАТ "Волиньобленерго".

Енергетики повідомили, що 10 лютого о 13:15 аварійно вимкнулася повітряна лінія 110 кВ Головне–Шацьк. Коли вони прибули на місце, то виявили велику гілку тополі на проводі в прольоті. Згодом енергетики отримали інформацію про те, що на цьому місці під час обрізання дерева загинув 16-річний підліток.

"Любомльську філію ПрАТ "Волиньобленерго" повідомили з поліції про смертельний нещасний випадок із жителем с. Крушинець 2006 року народження, який самовільно без повідомлення в енергорозподільчу компанію виконував роботи із обрізання гілок високорослої тополі з метою заготовки бруньок", - йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають не здійснювати жодних робіт біля високовольтних ліній електропередач, оскільки це заборонено та дуже небезпечно.

Нагадаємо, у с. Серне Берегівського району Закарпатської області через удар електричним струмом загинув 17-річний хлопець.

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