На Волині 16-річного підлітка, який влетів у групу пішоходів на "зебрі", залишили у СІЗО

На Волині 16-річного підлітка, який влетів у групу пішоходів на "зебрі", залишили у СІЗО

Хлопець проведе у СІЗО 60 діб.

У Луцьку Волинський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції про тримання під вартою 16-річномого підлітка, підозрюваного у смертельній ДТП, в силі.

Про це повідомляється на сайті інстанції.

Суд розглянув у відкритому судовому засіданні справу за апеляційною скаргою захисника 16-річного підозрюваного на ухвалу Луцького міськрайонного суду, який змінив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на тримання під вартою, строком на 60 днів без визначення суми застави.

"Колегія суддів Волинського апеляційного суду відхилила апеляційну скаргу, у якій захисник підозрюваного просив ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою змінити підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 16-річний підліток, який взяв чуже авто, тікаючи від патрульних разом з друзями, влетів на швидкості у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські та небайдужі громадяни.

Внаслідок ДТП шестеро людей отримали тілесні ушкодження. Найбільше постраждали жінка з сином. 2 січня 2022 року лучанка, яку збив у Луцьку підозрюваний, померла в лікарні.