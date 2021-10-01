На Волині 17-річному хлопцю під час копання картоплі повністю відірвало руку

На Волині 17-річному хлопцю під час копання картоплі повністю відірвало руку

Потерпілого транспортували у Київ.

У с. Новоукраїнка Луцького району картоплекопалка відірвала руку. Через травми хлопця спочатку госпіталізували в лікарню у Луцьку, проте згодом транспортували до Києва.

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Про це повідомляють "Волинські новини".

Як зазначається, хлопцю під час польових робіт картоплекопалка відірвала руку до плеча. Завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік розповів, що на місце події виїжджали медики, які встановили діагноз "травматична ампутація лівої верхньої кінцівки". Потерпілого екстрено госпіталізували у Луцьк.

Проте після того, як луцькі медики стабілізували стан хлопця і його транспортували в Київ, у Національний інститут хірургії та трасплантології імені О.О. Шалімова.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Горішніх Плавнях у кар'єрі чоловіку відірвало руку під час роботи з конвеєром. Медики не змогли врятувати йому життя.

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