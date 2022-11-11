На Волині 23-річний чоловік у школі сексуально познущався з 6-річного хлопчика

У Ковелі Волинської області 23-річний чоловік на території школи сексуально познущався з 6-річного хлопчика.

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Чоловік у навчальному закладі зранку, 7 листопада, вчинив розпусні дії щодо дитини. Зловмисника оперативно затримали.

Йому оголосили підозру у вчиненні сексуального насильства щодо малолітнього (ч. 4 ст. 153 КК України). Молодика взяли під варту. Триває слідство.

Інші надзвичайні події у Волинській області

На Волині 37-річний житель Луцького району тричі за день зґвалтував свою 12-річну доньку. Жорстоке сексуальне насильство сталося 10 липня цього року.

Також у місті Любомлі загинула дитина у результаті обвалу бетонних плит у закинутій будівлі. ДСНС відшукали тіло хлопчика 2013 року народження, який загинув внаслідок обрушення конструкції будівлі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

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