На Волині 25-річного вчителя ліцею підозрюють у розбещенні школяра

На Волині 25-річного вчителя Цуманського ліцею підозрюють у розбещенні 15-річного підлітка.

Про це повідомила Волинська обласна прокуратура.

"За даними слідства, педагог у вересні-жовтні 2024 року вчиняв розпусні дії щодо свого 15-річного колишнього учня, пропонуючи йому чинити дії сексуального характеру за гроші", — йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного. В процесі досудового розслідування встановлюються обставини злочину, водночас прокурори дотримуються міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини. Розслідування проводить Луцьке РУП ГУНП в області.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що дізнався з соцмереж про звинувачення вчителя з Волині у розбещенні учнів. Він звернувся до правоохоронців та адміністрації ліцею для з’ясування обставин і взяв справу на особистий контроль.

Представниця омбудсмана в Волинській області Юлія Спас виявила, що керівництво ліцею не провело службового розслідування щодо вчителя, якого звинувачують у розбещенні учнів, і не вжило належних заходів. Вчителя не відсторонили від роботи, а лише відправили у відпустку без збереження зарплати. Одна з ймовірних потерпілих з-поміж дітей зазнавала булінгу, але звернення до ліцею залишилися без реагування. Слідчі встановлюють обставини інциденту, досудове розслідування триває.

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