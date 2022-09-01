Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Волині 37-річний батько тричі за день зґвалтував 12-річну доньку

Дата публікації
Перегляди
1763
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Волині 37-річний батько тричі за день зґвалтував 12-річну доньку

Фото: pixabay.com

П'яний житель Луцького району поглумився над рідною дитиною.

На Волині 37-річний житель Луцького району тричі за день зґвалтував 12-річну доньку. Жорстоке сексуальне насильство сталось 10 липня цього року.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

"Слідство встановило, що 10 липня 2022 року нетверезий чоловік тричі поглумився над дитиною", - йдеться у повідомленні.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 37-річним жителем Луцького району зґвалтування 12-річної доньки (ч.ч. 4,6 ст. 152 КК України).

Кривднику рідної дитини за повторне зґвалтування загрожує позбавлення волі на п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1763
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація