На Волині 51-річний чоловік напав на працівника ТЦК – що йому загрожує

На Волині – новий напад на працівника ТЦК під час мобілізаційних заходів.

У Шацьку Волинської області 51-річний військовозобов'язаний напав на працівника ТЦК.

Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.

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Інцидент стався вчора, 25 червня.

Група оповіщення ТЦК проводила заходи з перевірки документів у військовозобов'язаних. 51-річний чоловік напав на 40-річного працівника ТЦК. Громадянину, який скоїв напад, загрожує від 3 до 5 років ув'язнення.

"51-річний чоловік почав душити й бити кулаками військовослужбовця ТЦК, який саме перевіряв військово-облікові документи. Варто зауважити, що потерпілий – учасник АТО, під час повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання, але у зв’язку зі станом здоров’я не має змоги продовжувати службу на фронті", – розповіла речниця обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук у коментарі Zaxid.net.

Нагадаємо, що на Волині це вже другий за тиждень випадок нападу на співробітників ТЦК та СП. 21 червня у Луцькому районі двоє чоловіків застосували газові балончики, внаслідок чого 30-річний військовий, що має бойовий досвід, отримав хімічний опік обличчя та шиї. А у березні цього року у місті Нововолинську на Волині чоловік завдав ножем травму у живіт працівнику ТЦК.

Раніше на Львівщині напали на працівника ТЦК та вдарили чимось важким по голові.

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