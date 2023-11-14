На Волині 55-річний педофіл розбещував трьох маленьких дівчаток: як його покарали

Як виявилося, зловмисник уже має судимість за розбещення неповнолітніх.

На Волині судили 55-річного педофіла, який розбещував трьох малолітніх дівчаток.

Про це йдеться у вироку Любомльського райсуду Волинської області.

За інформацією слідства, чоловік від вересня 2022 року до травня 2023-го розбещував трьох дівчаток віком сім, вісім і дев’ять років.

Зловмисник роздягався перед дітьми й руками приводив у стан збудження власні статеві органи. Такі дії він вчиняв близько пів сотні разів.

"Вчинив розпусні дії сексуального характеру відносно малолітніх, спрямовані на задоволення власної статевої пристрасті, а також здатних викликати фізичне й моральне розбещення малолітніх, які призвели до порушення нормального психічного і соціального розвитку дітей та які виразилися в оголенні та приведенні рукою у стан збудження власних статевих органів у присутності малолітніх", – йдеться у вироку суду.

Чоловіка визнали винним за статтею "розбещення неповнолітніх" і призначили йому п’ять з половиною років ув’язнення.

Зазначається, що чоловік уже мав погашену судимість за розбещення неповнолітніх.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині чоловік розбещував двох неповнолітніх хлопців.

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