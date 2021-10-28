На Волині 63-річний чоловік кілька разів зґвалтував 7-річну дівчинку

Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.
У с. Благодатне Нововолинського району Волинської області затримали 63-річного чоловіка, який кілька разів зґвалтував 7-річну дівчинку.
Про це повідомили у прокуратурі Волинської області.
За даними слідства, 63-річний чоловік упродовж липня-серпня 2021 року кілька разів зґвалтував 7-річну дитину.
Підозрюваного затримали та обрали запобіжний захід - арешт без можливості застави. Чоловіку інкримінують ч.4 ст. 152 КК України.
"Санкцією ч.4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, передбачено покарання - позбавлення волі від 10 до 15 років", - повідомили в обласній прокуратурі.
Нагадаємо, На Волині 63-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну пасербицю, яка згодом народила від нього дитину.
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