На Волині 63-річний чоловік кілька разів зґвалтував 7-річну дівчинку

На Волині 63-річний чоловік кілька разів зґвалтував 7-річну дівчинку

Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

У с. Благодатне Нововолинського району Волинської області затримали 63-річного чоловіка, який кілька разів зґвалтував 7-річну дівчинку.

Про це повідомили у прокуратурі Волинської області.

За даними слідства, 63-річний чоловік упродовж липня-серпня 2021 року кілька разів зґвалтував 7-річну дитину.

Підозрюваного затримали та обрали запобіжний захід - арешт без можливості застави. Чоловіку інкримінують ч.4 ст. 152 КК України.

"Санкцією ч.4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, передбачено покарання - позбавлення волі від 10 до 15 років", - повідомили в обласній прокуратурі.

Нагадаємо, На Волині 63-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну пасербицю, яка згодом народила від нього дитину.

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