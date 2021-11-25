На Волині 73-річна пенсіонерка на скутері врізалася у бус (фото)

На Волині 73-річна пенсіонерка на скутері врізалася у бус (фото)

Внаслідок ДТП скутеристка отримала тілесні ушкодження.

У Ковелі на Волині 73-річна пенсіонерка на скутері врізалася в бус.

Про це інформує поліція Волинської області.

"Виїжджаючи з другорядної дороги на головну, водійка не надала переваги у русі та зіткнулася з автомобілем Mercedes Sprinter під керуванням 43-річної жительки Ковеля", — розповіли правоохоронці.

Внаслідок ДТП скутеристка отримала тілесні ушкодження. Слідчі розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на Волині 84-річна бабуся відбилася від 21-річного ґвалтівника.

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