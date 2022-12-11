На Волині автівка влетіла у житловий будинок: водій загинув (фото)

Тіло загиблого з потрощеної автівки довелося деблокувати рятувальникам.
На Волині, в селі Свидники Ковельського району, сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій в'їхав у будинок.
Про це повідомили в пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.
У результаті аварії водій легкового авто загинув на місці події. Тіло загиблого з потрощеної автівки довелося деблокувати рятувальникам. Також в легковику перебували двоє чоловіків, яких також довелося визволяти. Травмованих передали медикам "швидкої" для надання допомоги.
Внаслідок аварії частина дерев'яного будинку зруйнована, зокрема обвалені зовнішні стіни. У будинку ніхто не травмувався.
Раніше стало відомо, що в Олевській громаді Житомирщини автомобіль підірвався на міні - загинуло подружжя.
Читайте також:
- Моторошна ДТП у Житомирській області: водій не впорався з керуванням і злетів у кювет (фото)
- У Черкаській області автівка влетіла у блокпост: водій помер на місці (фото)
- ДТП на Рівненщині: мертвого водія діставали з автівки рятувальники (фото)
- Смертельне зіткнення: на Одещині загинув водій автобуса, який відпочивав ( фото)