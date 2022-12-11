На Волині автівка влетіла у житловий будинок: водій загинув (фото)

На Волині, в селі Свидники Ковельського району, сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій в'їхав у будинок.

Про це повідомили в пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

У результаті аварії водій легкового авто загинув на місці події. Тіло загиблого з потрощеної автівки довелося деблокувати рятувальникам. Також в легковику перебували двоє чоловіків, яких також довелося визволяти. Травмованих передали медикам "швидкої" для надання допомоги.

Внаслідок аварії частина дерев'яного будинку зруйнована, зокрема обвалені зовнішні стіни. У будинку ніхто не травмувався.

Раніше стало відомо, що в Олевській громаді Житомирщини автомобіль підірвався на міні - загинуло подружжя.

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